Составить рассказ о семье с именами числительными 10,15предл.

Гость: Гость:

В нашей семье живёт 4 человека. Папа, мама, я брат/сестра. Папа самый старший ему 37 ( к примеру) лет и он любит рыбачить. Маме 35 лет и она любит готовить. (Например сестра) моя сестра самая маленькая ей 4 года. У нас в семье есть традиция первого мая мы едем на пикник и проводим на природе целый день. А второго мая у моей бабушки день рождение и мы всей семьёй едем к ней и отмечаемый её день рождение.