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Выполните действие: (с+m)²-(c-m)²
Алгебра
Выполните действие: (с+m)²-(c-m)²
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
= c^2 +2cm+m^2-c^2+2cm -m^2 = 4cm
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