Составить рассказ по плану про зону широколиственных и смешанных лесов

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В шикоролиственных и смешаных лесах- Содержат больше перегноя, чем подзолистые почвы тайги. В смешанных лесах можно обнаружить более десяти видов лиственных и несколько видов хвойных деревьев. Годовая сумма атмосферных осадков в этой зоне до 600—700 мм. Коэффициент увлажнения в смешанных лесах обычно немного превышает единицу, но довольно сильно варьирует от года к году. К югу от зоны смешанных лесов идут широколиственные леса или лесостепи, а с севера