Составить сказку по картинкам про чуду юду бабу ягу

Гость: Гость:

Жил Иван крестьянский сын со своими братьями -добрыми молодцами.Дошли слухи что Чудо-Юдо Баба Яга хочет всех погубить и всё огнём спалить!Говорят старшие сыновья мы пойдём драться с Чудо-Юдо, а вы, матушка и батюшка не волнуйтесь ,оставьте себе Иванушку. и говорит тут Иван - нет, не буду дома оставаться не гоже мне к лицу сидеть, да вас дожидаться! Батюшка с матушкой не стали его отговаривать. Сели добры молодцы на добрых коней, взяли мечи булатные и поехали в путь дорогу. ехали, ехали ,а на встречу им избушка на курьих ножках стоит, тут сказал Иван -Избушка, избушка ,повернись к лесу задом, ко мне передом.повернулась избушка ,зашли тут братья и видят Баба Юга сидит. Спрашивает Баба Юга - дела летаете или дело путаете? тут говорит старший брат - Хотим мы чудо Юдо убить , говорит тут Баба Яга -Эх не легко вам будет, добрые молодцы!ну я вам помогу, берите клубочек этот и следуйте за ним ,он вас и преведёт! поблагодарили братцы Бабу Югу и поехали дальше за клубком. едут ,едут и видят село всё разгромленое ,только одно избушка стоит ,зашли в неёч а на ночь пошли к реке и победили Чудо Юдо поганое! Вернулись домой они и стали жить поживать ,да добра наживать!))