Составить сказку по картинкам про чуду юду бабу ягу
Литература
Составить сказку по картинкам про чуду юду бабу ягу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил Иван крестьянский сын со своими братьями -добрыми молодцами.Дошли слухи что Чудо-Юдо Баба Яга хочет всех погубить и всё огнём спалить!Говорят старшие сыновья мы пойдём драться с Чудо-Юдо, а вы, матушка и батюшка не волнуйтесь ,оставьте себе Иванушку. и говорит тут Иван - нет, не буду дома оставаться не гоже мне к лицу сидеть, да вас дожидаться! Батюшка с матушкой не стали его отговаривать. Сели добры молодцы на добрых коней, взяли мечи булатные и поехали в путь дорогу. ехали, ехали ,а на встречу им избушка на курьих ножках стоит, тут сказал Иван -Избушка, избушка ,повернись к лесу задом, ко мне передом.повернулась избушка ,зашли тут братья и видят Баба Юга сидит. Спрашивает Баба Юга - дела летаете или дело путаете? тут говорит старший брат - Хотим мы чудо Юдо убить , говорит тут Баба Яга -Эх не легко вам будет, добрые молодцы!ну я вам помогу, берите клубочек этот и следуйте за ним ,он вас и преведёт! поблагодарили братцы Бабу Югу и поехали дальше за клубком. едут ,едут и видят село всё разгромленое ,только одно избушка стоит ,зашли в неёч а на ночь пошли к реке и победили Чудо Юдо поганое! Вернулись домой они и стали жить поживать ,да добра наживать!))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ответить на вопрос да или нет. Бактерии имеют слизистую оболочку? Шаровидные бакт??рии называются сарцинами? Бактерии распространены только в воздухе?