Составить схемы словосочетаний , и определить вид подчинительной связи. Помогите пожалуйста Об образе жизни . О примечательных лицах .

Русский язык

Составить схемы словосочетаний , и определить вид подчинительной связи. Помогите пожалуйста Об образе жизни . О примечательных лицах .

Автор: Гость