Составить словарный диктант на тему причастия 30-35 слов!
Русский язык
Составить словарный диктант на тему причастия 30-35 слов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Испуганный ребенок, плетенная корзин, выигранная игра, стираное белье, крашенная скамейка, купленные продукты, полученное письмо, подаренная кукла, нерешенная задача, неосвещенная дорога, непрекращающийся ливень, замеченные ошибки, взволнованные люди, израненный солдат, запутанные нитки, нескошенный луг, тающий снег, лечащий врач, разбитое окно, провинившийся мальчик, засеянный огород, вымытая посуда, стиранное белье, проверенные тетради, избалованная девочка, охраняемый участок, плывущий лебедь, пропущенный звонок, увядающий цветок, разбитое окно, постаревшая мать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В библиотеку записалось 40 Учеников.Из них 26девочек,остальные мальчики.На сколько меньше мальчиков ,чем девочек,записалось в библиотеку?
Литература
Из учащихся 6 класса 75% справились с проверочной работой из них 20% выполнили работу полностью. Сколько человек из 6 класса справились с работой п...
Русский язык
Исправьте грамматические ошибки в данных предложениях. 1) Их было пять человек. 2) Во дворе стояли шесть саней. 3) В клетке нежились на солн...