Составить словосочитание без предлогов со словами: Никого, Ничем
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Составить словосочитание без предлогов со словами: Никого, Ничем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никого нет. Ничем непримечательный.
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