Составить текст 5 - 6 предложений используя максимальное количество фразеологизмов

Гость: Гость:

1.Он остался с носом, сгорая от стыда.2.Работал спустя рукава, не ищи козла отпущения.3. Заруби на носу, этот городок - медвежий угол.4.На ночь глядя не мори червячка.5. Брат места себе не находил, прожужжал все уши.6.Сосед сказал что у меня ничего нет за душой, я повесил нос.