Составить текст 5 - 6 предложений используя максимальное количество фразеологизмов
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Составить текст 5 - 6 предложений используя максимальное количество фразеологизмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он остался с носом, сгорая от стыда.2.Работал спустя рукава, не ищи козла отпущения.3. Заруби на носу, этот городок - медвежий угол.4.На ночь глядя не мори червячка.5. Брат места себе не находил, прожужжал все уши.6.Сосед сказал что у меня ничего нет за душой, я повесил нос.
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