Соченение про созвездии

Окружающий мир
Соченение про созвездии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созвездие Большая Медведица (латинское название Ursa Major ) известно, наверное, даже дошкольнику. Отыскать на ясном небе большой ковш из семи звёзд ни для кого не составит труда. Однако ковш - ещё не всё созвездие, а лишь хвост и часть туловища воображаемой небесной медведицы. Справа и снизу от ковша можно обнаружить ещё несколько звёзд, составляющих лапы и голову. На самом деле, вследствие вращения Земли вокруг Солнца ночное небо тоже как будто бы вращается вокруг полюса в течение года. Поэтому ковш Большой Медведицы поворачивается и изменяет своё положение на небе. Так, осенью и зимой созвездие появляется с наступлением темноты невысоко над горизонтом в северной части неба. А весной и летом его следует искать ближе к зениту, причём в перевёрнутом виде  

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