Объяснить роль всех органических веществ в клетке.

Биология
Объяснить роль всех органических веществ в клетке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органический состав клетки белки (аминокислоты, полимеры) жиры (спирт, глицерин) углеводы ( глюкоза, крахмал, целюлоза и тд) нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) для поддержания в тонусе организм без них не могло быть организма, к примеру происходит биосинтез белка атф тем самым это иначе говоря энергетический ценрт клетки ДНК к примеру это генетический материал, разве без него что-то могло быть?
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