Объяснить роль всех органических веществ в клетке.
Биология
Объяснить роль всех органических веществ в клетке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органический состав клетки белки (аминокислоты, полимеры) жиры (спирт, глицерин) углеводы ( глюкоза, крахмал, целюлоза и тд) нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) для поддержания в тонусе организм без них не могло быть организма, к примеру происходит биосинтез белка атф тем самым это иначе говоря энергетический ценрт клетки ДНК к примеру это генетический материал, разве без него что-то могло быть?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Химия
СРОЧНО!!! К раствору, содержащему 42,5 г нитрата серебра, добавили раствор хлороводо??одной кислоты. Определите массу выпавшего осадка.