Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?

Математика
Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234,234,324,342,423,432 всего 6 чисел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Як називається час нульового поясу?
Ответить
Математика
Окна, расположенные на центральной башне церкви, построенной в готическом стиле, ??меют форму показано на рисунке. Воспроизведите рисунок задав шир...
Ответить
Математика
Диагонали прямоугольника MNKP пересекаются в точке O угол MON равно 64 градуса найдите угол OMP
Ответить
Русский язык
Пожалуйста срочно нужны ответы по русскому 2 класса тестовые задание.
Ответить
Математика
Урожай зёрна собрали с площади в 343 га. С 75 га собрали по 19 ц, с 200 га - по 23 ц, а с остальной площади - по 25 ц. Каковой урожай зёрна?
Ответить