Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?

Математика

Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?

Автор: Гость