Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?
Математика
Составить только из цифр 2,3,4 все трехзначные натуральные числа без повторения цифр в записи числа.Сколько получится таких чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234,234,324,342,423,432 всего 6 чисел
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