СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.На молочной ферме за один год от каждой из 15 к??ров надоили по 5410 л. молока и от каждой из 60 коров надоили по 5300 л. молока.Из одной третьей части всего молока получили масло.Сколько лит...

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СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.На молочной ферме за один год от каждой из 15 к??ров надоили по 5410 л. молока и от каждой из 60 коров надоили по 5300 л. молока.Из одной третьей части всего молока получили масло.Сколько литров молока использовали для получения масла?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.

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