Составление пищевого рациона подростка

Биология
Составление пищевого рациона подростка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 завтрак: овсянка и кофе с молокомовсянка 100г белки: 9,1 жиры- 4,9, углеводы 61кДж : 1400а кофе кДж : 787. 2 завтрак: салат из яблока и морковияблоко -0,4(белки), 15 (углеводов) 570 кДж; морковь 1,3(белки) 6(углеводы) 502 кДж  Обед :Борщ1006 кДж Ужин :Макароны и сосиска:макароны - 10,4(белки), 1,1(жиры), 69,7 (углводы) 1405 кДжсосиска 12,4(белки) 19,4(жиры) 976 кДж

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребят словарный диктант с инфинитивами глаголами не менее 20 слов
Ответить
Математика
7 5/11-4 8/11=? Помогите прошу пожалуйста!!!!!
Ответить
Литература
Выполни деление с остатком, записывая решение столбиком. 37:8 83:9 58:6 69:7
Ответить
Русский язык
Разбор предложения : Цветы кивают мне , головки наклоня .
Ответить
Математика
Масса торта состовляет 4/5 кг. и ещё 4/5 его массы. Какова масса торта ?
Ответить