Составление пищевого рациона подростка

Гость: Гость:

1 завтрак: овсянка и кофе с молокомовсянка 100г белки: 9,1 жиры- 4,9, углеводы 61кДж : 1400а кофе кДж : 787. 2 завтрак: салат из яблока и морковияблоко -0,4(белки), 15 (углеводов) 570 кДж; морковь 1,3(белки) 6(углеводы) 502 кДж Обед :Борщ1006 кДж Ужин :Макароны и сосиска:макароны - 10,4(белки), 1,1(жиры), 69,7 (углводы) 1405 кДжсосиска 12,4(белки) 19,4(жиры) 976 кДж