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7 5/11-4 8/11=? Помогите прошу пожалуйста!!!!!
Математика
7 5/11-4 8/11=? Помогите прошу пожалуйста!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 5/11-4 8/11=6 16/11-4 8/11=2 8/11.
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