Найти периметри площядь прямоугольника если одна сторона 3см а другая 6см
Математика
Найти периметри площядь прямоугольника если одна сторона 3см а другая 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим периметр прямоугольника Рпр=(a+b)*2 Рпр=(6+3)*2=9*2=18 (см) Вычислим площадь прямоугольника S=a*b S=6*3=18 (кв см) Ответ:18 см периметр и 18 кв см площадь прямоугольника.
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