Составь из данных слов предложение запиши его. сказки, читать, любит, Коля.

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Составь из данных слов предложение запиши его. сказки, читать, любит, Коля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля любит читать сказки
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