ПОМОГИТЕ 765 НОМЕР ПОЖАЛУЙСТААА!!!
Математика
ПОМОГИТЕ 765 НОМЕР ПОЖАЛУЙСТААА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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1)-75;2)-559;3)-106;4)292;5)250;и6)219
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