Репродукция к картине К.Ф.Юона-Конец зимы.Полдень-составить текст по опорным слов??м:окраина деревни,снежная поляна,овраг,холмы,поросшие густым лесом,забор,поленница дров,солнечные лучи,стройные берёзы,голубые тени по снегу,про...

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Репродукция к картине К.Ф.Юона-Конец зимы.Полдень-составить текст по опорным слов??м:окраина деревни,снежная поляна,овраг,холмы,поросшие густым лесом,забор,поленница дров,солнечные лучи,стройные берёзы,голубые тени по снегу,проталины,куры и петух,группа лжников
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