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30*8 : 6 = ???????????? РЕШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ
Математика
30*8 : 6 = ???????????? РЕШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*8=240 2) 240:6=40
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