Помогите пожалуйста. Какие виды деятельности признана экстремистскими
Окружающий мир
Помогите пожалуйста. Какие виды деятельности признана экстремистскими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
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