50Б!!! СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ, ДАЮ 50 Б!!!!
Алгебра
50Б!!! СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ, ДАЮ 50 Б!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: 5cosx+4≠0; cosx≠-4/5 5sin^{2}x-3sinx=0 sinx(5sinx)-3)=0 sinx=0 5sin-3=0 sin=3/5 Ответ: а) 2Пиk; 2Пиk+Пи; Пиk+-arccos(-4/5)+Пи б) -2Пи - arccos (-4/5); 2Пи; -2Пи + arccos(-4/5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения и частям речи .Ткачихи ткут ситец из ??лопка на ткацких станках.
Математика
Два друга одновременно вышли из своих домов, расстояние между которыми 3400 м, и пош??и по одной и той же дороги навстречу друг другу. Один мальчик...