Придумайте диалог используя слова про погоду и одежду

Гость: Гость:

Коля и Миша встретились в дождливую погоду. Коля говорит Мише "Какая сегодня ужасная погода!Надо ходить в этой дуратской водонепроницаемой одежде!" А коля ему отвечает:"А мне очень нравится такая погода!Можно ходить в дождивиках и не мокнуть.А еще можно прыгать по лужам в резиновых сапогах"