Придумайте диалог используя слова про погоду и одежду
Английский язык
Придумайте диалог используя слова про погоду и одежду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля и Миша встретились в дождливую погоду. Коля говорит Мише "Какая сегодня ужасная погода!Надо ходить в этой дуратской водонепроницаемой одежде!" А коля ему отвечает:"А мне очень нравится такая погода!Можно ходить в дождивиках и не мокнуть.А еще можно прыгать по лужам в резиновых сапогах"
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