Химическое строение метанола и этанола
Химия
Химическое строение метанола и этанола
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Метанол (CH3OH) Этанол (C2H3OH) H H H Ι Ι Ι H -C - OH H -C - C - OH Ι Ι Ι H H H
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