Химическое строение метанола и этанола

Химия
Химическое строение метанола и этанола
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Гость:
Метанол  (CH3OH)                     Этанол (C2H3OH)     H                                                    H    H      Ι                                                     Ι     Ι H -C - OH                                     H -C - C - OH      Ι                                                     Ι     Ι     H                                                   H    H
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