Найти массу и количество вещества водорода образовавшегося при взаимодействии 260г цинка с соляной кислотой
Химия
Найти массу и количество вещества водорода образовавшегося при взаимодействии 260г цинка с соляной кислотой
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