Каковы были результаты Ливонской войны? 1) территория Сибирского ханства отошла ?? России 2) Россия лишилась выхода в Балтийское море 3) Россия получила выход к Черному морю 4) Россия приобрела обширные территории в Приба...

История

Каковы были результаты Ливонской войны? 1) территория Сибирского ханства отошла ?? России 2) Россия лишилась выхода в Балтийское море 3) Россия получила выход к Черному морю 4) Россия приобрела обширные территории в Прибалтике

Автор: Гость