Каковы были результаты Ливонской войны? 1) территория Сибирского ханства отошла ?? России 2) Россия лишилась выхода в Балтийское море 3) Россия получила выход к Черному морю 4) Россия приобрела обширные территории в Приба...
История
Каковы были результаты Ливонской войны? 1) территория Сибирского ханства отошла ?? России 2) Россия лишилась выхода в Балтийское море 3) Россия получила выход к Черному морю 4) Россия приобрела обширные территории в Прибалтике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы лишились выхода в Балтийское Море . 2 )
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