1️⃣Рассчитайте массу магния который модкт сгореть в кислороде объемом 33,6л(н.у.) у??авнение хим реакции 2Mg+O2=2MgO 2️⃣Рассчитайте массу воды,полученной при сгорании в кислороде водорода количеством вещества 0,6моль .Уравнени...

Химия
1️⃣Рассчитайте массу магния который модкт сгореть в кислороде объемом 33,6л(н.у.) у??авнение хим реакции 2Mg+O2=2MgO 2️⃣Рассчитайте массу воды,полученной при сгорании в кислороде водорода количеством вещества 0,6моль .Уравнение хим реакций 2H2+O2=2H2O
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Рассчитайте массу магния который может сгореть...
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