Составьте 10 предложений с производными предлогами. заранее сябки)
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Составьте 10 предложений с производными предлогами. заранее сябки)
Ответ(ы):
Гость:
Геологи шли вперед и вперед, наперекор буре . Мы долго бродили во круг не знакомой поляны . Комиссия заседала в продолжении часа . Благодаря помощи товарища,я преодолел трудности в учебе . Колонна машин двигалась вдоль дороги. Машина с ранеными солдатами ехала позади обоза . В продолжение лета произошло много интересного . В течение часа приехала маршрутка . В следствии засухи погибло много растений .
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