Составьте 10 предложений с сложносокращёными словами
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Составьте 10 предложений с сложносокращёными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в РФ. Мы гуляли на ВДНХ. Репортаж ведет спецкор.
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