Составьте 2 предложения на одно слово с одинаковым произношением но с разными зна??ениями.Слова:горы,бродить,досадить,тушить,настоять,грести.Это очень сложно!Пожалуйста напишите быстрее
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Составьте 2 предложения на одно слово с одинаковым произношением но с разными зна??ениями.Слова:горы,бродить,досадить,тушить,настоять,грести.Это очень сложно!Пожалуйста напишите быстрее
Ответ(ы):
Гость:
Он досадил человека,он досадил цветы
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