Составьте 2 предложения на одно слово с одинаковым произношением но с разными зна??ениями.Слова:горы,бродить,досадить,тушить,настоять,грести.Это очень сложно!Пожалуйста напишите быстрее

Русский язык

Составьте 2 предложения на одно слово с одинаковым произношением но с разными зна??ениями.Слова:горы,бродить,досадить,тушить,настоять,грести.Это очень сложно!Пожалуйста напишите быстрее

Автор: Гость