Составьте алгоритм с помощью которого можно определить является ли треугольник с заданными длинами сторон а, в, с равносторонним

Информатика
Составьте алгоритм с помощью которого можно определить является ли треугольник с заданными длинами сторон а, в, с равносторонним
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