Составьте диктант из 15 слов с -Лож-Лаг-

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Составьте диктант из 15 слов с -Лож-Лаг-
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Предложение,прилагательное,предлагать,предложить,излагать,изложить,изложение,приложение,слагаемое,сложение,слогать,обложение,расположение,разложение,наложение,заложник,
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