В остроугольном треугольнике abc ac=bc, угол с равен 80 градусам , ad высота проведенна?? из вершины а . Найдите градусную меру угла dab

Геометрия

В остроугольном треугольнике abc ac=bc, угол с равен 80 градусам , ad высота проведенна?? из вершины а . Найдите градусную меру угла dab

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