В остроугольном треугольнике abc ac=bc, угол с равен 80 градусам , ad высота проведенна?? из вершины а . Найдите градусную меру угла dab
Геометрия
В остроугольном треугольнике abc ac=bc, угол с равен 80 градусам , ad высота проведенна?? из вершины а . Найдите градусную меру угла dab
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC - равнобедренный => угол A = угол B A=B=(180-C)/2=50 Треугольник BAD - прямоугольный => угол BAD=180-90-50=40
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