В чём заключается честь Петра Гринёва и бесчестие Швабрина
Литература
В чём заключается честь Петра Гринёва и бесчестие Швабрина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честь Петра Гринева заключается в том,что он не стал присягать второй раз,а Швабрин присягнул. Швабрин плохо отзывался о Маше,так как она отказалась выйти за него замуж,врал ради своей выгоды.
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