Составьте два предложения с однородными членами,используя любые количественные ?? любые порядковые числительные! СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! Заранее спасибо!
Русский язык
Составьте два предложения с однородными членами,используя любые количественные ?? любые порядковые числительные! СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Учительница физкультуры сказала нам рассчитаться: "Первый, второй, третий, четвертый" -послышались голоса ребят
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