Составьте и запишите 2-3 предложение о погоде подчеркните грамматическую основу п??едложение обозначьте падеж подлежащего
Русский язык
Составьте и запишите 2-3 предложение о погоде подчеркните грамматическую основу п??едложение обозначьте падеж подлежащего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение: Рыжий кот жил в доме 1. Кто? Что? 2,Подлежащим Доказательство: (Кто?) кот кот (какой?) рыжий, кот( что делал?) жил, жил( где?) в доме Существительное "Кот" в именительном падеже, и есть подлежащее, оно является главным членом предложения.
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