Составьте и запишите 2-3 предложение о погоде подчеркните грамматическую основу п??едложение обозначьте падеж подлежащего

Гость: Гость:

Предложение: Рыжий кот жил в доме 1. Кто? Что? 2,Подлежащим Доказательство: (Кто?) кот кот (какой?) рыжий, кот( что делал?) жил, жил( где?) в доме Существительное "Кот" в именительном падеже, и есть подлежащее, оно является главным членом предложения.