Составьте и запишите десять сложных предложений с составными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как, Подчеркните грамматические основы.

Гость: Гость:

Мы сегодня не поедем в зоопарк, потому что мама заболела. У Миши сбежала собака оттого что он ее плохо кормил. У Маши очень заболели ноги, после того как она пробежала километр. Саша и Артем не ходят больше в лес, с тех пор как увидели там змею. Мы с Леной пойдем гулять по другой улице затем чтобы встретить её маму с работы. Сашу отпускают гулять, по мере того, как он сделает уборку в комнате.