Составте и запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро ?? родительном и винительных падежах

Русский язык
Составте и запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро ?? родительном и винительных падежах
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Гость:
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