Составьте и запишите предложение в которых глаголы рисовать, петь, изучать, наблю??ать, заниматься, отвечать-роль инфинитива в составном глагольном сказуемом.

Гость: Гость:

Надо начать заниматься учебой. Лучше прекратить рисовать на уроке. Я люблю петь. Нужно стараться больше отвечать на уроке. Пора уже закончить изучать теорию, надо переходить к практике. Он умел наблюдать, поэтому хорошо подмечал особенности каждого человека.