Составьте и запишите предложение в которых глаголы рисовать, петь, изучать, наблю??ать, заниматься, отвечать-роль инфинитива в составном глагольном сказуемом.
Русский язык
Составьте и запишите предложение в которых глаголы рисовать, петь, изучать, наблю??ать, заниматься, отвечать-роль инфинитива в составном глагольном сказуемом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо начать заниматься учебой. Лучше прекратить рисовать на уроке. Я люблю петь. Нужно стараться больше отвечать на уроке. Пора уже закончить изучать теорию, надо переходить к практике. Он умел наблюдать, поэтому хорошо подмечал особенности каждого человека.
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