Составьте и запишите предложение в которых глаголы рисовать, петь, изучать, наблю??ать, заниматься, отвечать-роль инфинитива в составном глагольном сказуемом.

Русский язык
Составьте и запишите предложение в которых глаголы рисовать, петь, изучать, наблю??ать, заниматься, отвечать-роль инфинитива в составном глагольном сказуемом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо начать заниматься учебой. Лучше прекратить рисовать на уроке. Я люблю петь. Нужно стараться больше отвечать на уроке. Пора уже закончить изучать теорию, надо переходить к практике. Он умел наблюдать, поэтому хорошо подмечал особенности каждого человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Переведите 3мб в бит)))
Ответить
История
Синквейн - Атилла . ПЛИИИЗ
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с уважением к вам
Ответить
Математика
Задача 3 пакета молока дешевле одной баночки кофе на 4% на сколько % 5пакетиков деше??ле баночки 2 кофе.
Ответить
Русский язык
Запиши глагольные формы парами и подчеркни чередования, которые возникли в резул??тате образования форм. Слова: гладить,свищу,плачу,прятать,скажу...
Ответить