Составьте из данных слов предложения 1).от,находится,метро,городской,культуры,недалеко,парк 2).нашем,памятники,восстановили,многие,в,архитектурные,городе 3).богатая,искусств,находится,коллекция,в,картин,музее.
Русский язык
Составьте из данных слов предложения 1).от,находится,метро,городской,культуры,недалеко,парк 2).нашем,памятники,восстановили,многие,в,архитектурные,городе 3).богатая,искусств,находится,коллекция,в,картин,музее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Недалеко от городского парка культуры находится метро. 2) В нашем городе восстановили многие архитектурные памятники. 3) В музее искусств находится богатая коллекция картин.
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