Если в остатке могут быть числа 1,2,3,4,5,6 то какое число - делитель ? Варианты ответо??: 1. 5 2. 6 3. 8 4. четное число Объясните, пожалуйста, как решить подобное задание. На что опираться в рассуждениях?
Математика
Если в остатке могут быть числа 1,2,3,4,5,6 то какое число - делитель ? Варианты ответо??: 1. 5 2. 6 3. 8 4. четное число Объясните, пожалуйста, как решить подобное задание. На что опираться в рассуждениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как остаток не может быть равен или больше делителя то ответы 5 и 6 не подходят, числа 2 и 4 тоже четные и не подходят. остается ответ 8
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