Подберите пословицы и загадки о книгах, в том числе в творчестве народов твоего края. Запишите их. __________________________________________________________________ ___________________________________________________________...

Литература

Подберите пословицы и загадки о книгах, в том числе в творчестве народов твоего края. Запишите их. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Не меньше 3-х пословиц и не больше 7-ми. Спасибо))

Автор: Гость