Подберите пословицы и загадки о книгах, в том числе в творчестве народов твоего края. Запишите их. __________________________________________________________________ ___________________________________________________________...
Литература
Подберите пословицы и загадки о книгах, в том числе в творчестве народов твоего края. Запишите их. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Не меньше 3-х пословиц и не больше 7-ми. Спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб питает тело,а книга разум. С книгой жить-век не тужить. Книга мала,да ума придала. Одна книга-а тысячу людей учит. Не куст,а с листочками. Не рубашка,а сшита.
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Русский язык
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