При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки

Математика

При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки

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