При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки

Математика
При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240=80% 20%=60 100%=300
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