При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки
Математика
При помоле пшеница теряет 20% своего веса Сколько килограммов пшеницы надо сложить чтобы получить 240 килограмм пшеничной муки
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Гость:
240=80% 20%=60 100%=300
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