Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо

Математика
Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,4 +0,6 -5/7 -1,7 +8,5 +2,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Помогите ответить на вопросы (на немецком) wie war das Wetter am frauentag? War es warm oder kalt? Hat es geschneit? Hat es geregnet?
Ответить
Музыка
В каких произведениях русских композиторов звучат восточные мотивы?
Ответить
Обществознание
Какое тяжкое испытание выпало нашему государству в начале 19 века
Ответить
Русский язык
К данным словам подбери близкие по значению удачливый
Ответить
Химия
Обчисліть об`єм водню,що виділився при взаємодії 13 г цинку з HI
Ответить