Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо

Математика

Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо

Автор: Гость