Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо
Математика
Упростите запись: а)+(-2,4) +(+0,6) +(-5/7) б)-(1,7) -(-8,5) -(-2/9) И если не трудно, объясните пожалуйста тему Рациональные числа, спасибо
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-2,4 +0,6 -5/7 -1,7 +8,5 +2,9
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