Обчисліть об`єм водню,що виділився при взаємодії 13 г цинку з HI
Химия
Обчисліть об`єм водню,що виділився при взаємодії 13 г цинку з HI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2НІ+Zn–ZnI2+H2 ню=13:65=0,5 х=0,5 V=0,5•22,4=11,2л
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