Придумай и запиши счастливый конец для этой сказки девочка птичка

Гость: Гость:

И всё-таки девочка поняла что не так хорошо следить только за собой и не уделять времени своим родственникам и друзьям,и тут девочка почувствовала как её руки снова стали принимать вид человеческих, она тут же спустилась на землю и поняла если хорошо подумать даже из птицы может выйти человек,,,,,,,,,,