Придумай и запиши счастливый конец для этой сказки девочка птичка

Литература
Придумай и запиши счастливый конец для этой сказки девочка птичка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И всё-таки девочка поняла что не так хорошо следить только за собой и не уделять времени своим родственникам и друзьям,и тут девочка почувствовала как её руки снова стали принимать вид человеческих, она тут же спустилась на землю и поняла если хорошо подумать даже из птицы может выйти человек,,,,,,,,,,
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