??????? ДАЮ 25 БАЛЛОВЗадание № 1. В каких из нижеперечисленных случаев совершается механическая работа: 1)трос к которому подвешен неподвижный груз 2)на движущийся прямолинейно и равноускоренно самолет сила яги его двигателя ...
Физика
??????? ДАЮ 25 БАЛЛОВЗадание № 1. В каких из нижеперечисленных случаев совершается механическая работа: 1)трос к которому подвешен неподвижный груз 2)на движущийся прямолинейно и равноускоренно самолет сила яги его двигателя 3)на свободно падающее тело без начальной скорости действует его строна земли постоянная сила тяжести 4)при торможении автомобиля с заблокированными колесями на грунтовой дороге на него действует постоянная сила трения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)на движущийся прямолинейно и равноускоренно самолет сила яги его двигателя
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