Прилумать предложения со словами бушевал,обливал,хлкстал
Русский язык
Прилумать предложения со словами бушевал,обливал,хлкстал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сегодня вечером ветер сильно бушевал,это мешало нам уснуть. 2)Мы встали под ручей,и он начал обливать нас студёной водой. 3)Шторм беспощадно хлестал водой по берегам.
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