Какие физические явления наблюдаются во время грозы?

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Какие физические явления наблюдаются во время грозы?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Град, дождь, сильный ветер.
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