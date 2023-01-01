Какие физические явления наблюдаются во время грозы?
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Какие физические явления наблюдаются во время грозы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Град, дождь, сильный ветер.
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