Дорогие, помогите пжл Определите степень окисления элементов и тип хим. связи в соединениях: H2S, CaO, N2, K3N Назовите все вещества

Химия

Дорогие, помогите пжл Определите степень окисления элементов и тип хим. связи в соединениях: H2S, CaO, N2, K3N Назовите все вещества

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