Дорогие, помогите пжл Определите степень окисления элементов и тип хим. связи в соединениях: H2S, CaO, N2, K3N Назовите все вещества
Химия
Дорогие, помогите пжл Определите степень окисления элементов и тип хим. связи в соединениях: H2S, CaO, N2, K3N Назовите все вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н2s h+1s-2 ковалентная полярная сероводород сао са+2о-2 ионная оксид кальция n2 ноль ковалентная неполярная азот k3n k+1 n-3 ионная нитрид калия
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