Укреплённая на тележке пушка стреляет в горизонтальном направлении. Скорость ядра 300 м/с. Какова скорость тележки после выстрела, если масса тележки с пушкой 500 кг, а масса ядра 5 кг? (Можно с пояснениями? плеес)

Физика

Укреплённая на тележке пушка стреляет в горизонтальном направлении. Скорость ядра 300 м/с. Какова скорость тележки после выстрела, если масса тележки с пушкой 500 кг, а масса ядра 5 кг? (Можно с пояснениями? плеес)

Автор: Гость