Укреплённая на тележке пушка стреляет в горизонтальном направлении. Скорость ядра 300 м/с. Какова скорость тележки после выстрела, если масса тележки с пушкой 500 кг, а масса ядра 5 кг? (Можно с пояснениями? плеес)

Физика
Укреплённая на тележке пушка стреляет в горизонтальном направлении. Скорость ядра 300 м/с. Какова скорость тележки после выстрела, если масса тележки с пушкой 500 кг, а масса ядра 5 кг? (Можно с пояснениями? плеес)
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Автор: Гость
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Гость:
Так скорость будет 380км/час потомучто я так думаю
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